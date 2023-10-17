Ученые нашли причину долгого COVID-19

Исследование, проведённое учёными из Медицинской школы имени Перельмана, показало, что неврологические симптомы, сохраняющиеся в течение нескольких месяцев или лет после COVID-19, могут быть связаны со снижением уровня циркулирующего нейромедиатора серотонина.
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