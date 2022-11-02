Военное обозрение

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Власти Киевской области пообещали оборудовать 425 «ядерных бомбоубежищ» на случай ядерной атаки со стороны России

Власти Киевской области пообещали оборудовать 425 «ядерных бомбоубежищ» на случай ядерной атаки со стороны России

Киевский режим продолжает обвинять Россию якобы в подготовке к применению ядерного оружия на территории Украины, демонстративно проводя мероприятия, направленные якобы на защиту мирного населения от ядерного удара.

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