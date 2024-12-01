Турция сократила поставки в Россию мандаринов

Турция в этом году сократила поставки России мандаринов. По данным статслужбы республики, в январе-октябре 2024 года Турция - ранее крупнейший поставщик цитрусовых в РФ, сократила поставки на 20 процентов.
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