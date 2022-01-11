Срочное объявление

Политика как она есть

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The New York Time сообщает, что Путин передвинул дату вторжения в Украину на весну.Интересно, а весной что этот американский таблоид будет хрипеть?"Нападения Путина" скоро будут с прогнозом погоды сообщать:"В Киеве пасмурно, возможны осадки.

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