Срочное объявление

Политика как она есть

The New York Time сообщает, что Путин передвинул дату вторжения в Украину на весну.Интересно, а весной что этот американский таблоид будет хрипеть?"Нападения Путина" скоро будут с прогнозом погоды сообщать:"В Киеве пасмурно, возможны осадки.