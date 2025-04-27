Национализм как профессия

Парадоксы украинского неонацизма В украинских соцсетях разгорелся очередной скандал — даже при тоталитарном режиме, выстроенном командой Зеленского, не все смогли смолчать о новом учебнике истории для 11 класса, написанном журналистом (!) Акимом Галимовым в соавторстве с двумя учителями.