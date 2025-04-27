Парадоксы украинского неонацизма В украинских соцсетях разгорелся очередной скандал — даже при тоталитарном режиме, выстроенном командой Зеленского, не все смогли смолчать о новом учебнике истории для 11 класса, написанном журналистом (!) Акимом Галимовым в соавторстве с двумя учителями.
Национализм как профессия
Комментарии
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Светлана
Долбоёбы блядь.
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16 час.
Роман Пристинский
Скорее, мрази.
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16 час.
мЗ
мирас Закироув
Ну,что тут скажешь? Педерасты,кастрировать, другого лечения нет!
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12 час.
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