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Закон и Порядок

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Турфирмы заявляют о сотнях заявок на туры в Европу и очередях на Шенген

Турфирмы заявляют о сотнях заявок на туры в Европу и очередях на Шенген

Турфирмы оценили спрос на шенгенские визы и поездки в Европу летом Часть российских туристов адаптировались к рейсам с пересадками в Европу и новым условиям оформления шенгенских виз и стремятся реализовать отложенный спрос.

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