Военный эксперт Андрей Марочко обличил запрещённую тактику ВСУ на Сватовско-Кременском фронте. По его данным, украинцы травят химией русские подразделения, сбрасывая с дронов заражённые боеприпасы с фосфором и хлором.
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