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ФСБ рассекретила документы о массовых убийствах нацистами в Донбассе в годы ВОВ

ФСБ рассекретила документы о массовых убийствах нацистами в Донбассе в годы ВОВ

Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Донецкой народной республике рассекретило документы о массовых убийствах мирных жителей Донбасса нацистами в годы Великой Отечественной войны, в период с 1941 по 1943 год.

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