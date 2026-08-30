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Смешное за неделю: когда реальность смешнее анекдотов

Смешное за неделю: когда реальность смешнее анекдотов

Рабочие будни выдались насыщенными, а решения, которые принимали окружающие, — неожиданными. Техника преподносила сюрпризы, дела отказывались заканчиваться к среде, а интернет фиксировал каждый забавный момент.

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