Сегодня в Астраханской области запланированы отключения электричества в трех городах и трех селах

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В понедельник, 5 февраля, в плановом отключении электричества находятся 6 населенных пунктов: Астрахань - 28 улиц и переулков в Центральном и Трусовском районах РЭС (с 09:00 до 13:00, с 09:00 до 18:00); Ахтубинский район – г.