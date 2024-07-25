"Ростелеком" отметил ухудшение качества видео на YouTube и рост жалоб пользователей

Проблемы возникли из-за того, что Google перестал обновлять свое оборудование "Ростелеком" зафиксировал ухудшение качество видео, особенно высокоформатного, на видеохостинге YouTube в России, а также отмечает рост жалоб пользователей на качество работы сервиса.
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