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Ещё 391 человек заболел COVID-19 в Крыму за сутки

Ещё 391 человек заболел COVID-19 в Крыму за сутки

За прошедшие сутки в Крыму выявили ещё 391 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.

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