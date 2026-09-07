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Татар-информ

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Минниханов: более 50% объема внешней торговли РТ приходится на ОИС

Минниханов: более 50% объема внешней торговли РТ приходится на ОИС

Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Объединенные Арабские Эмираты, где принял участие в церемонии открытия Ежегодного инвестиционного форума в Дубае.

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