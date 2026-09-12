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Министр юстиции ФРГ призвала бойкотировать распоряжения ультраправых

Министр юстиции ФРГ призвала бойкотировать распоряжения ультраправых

Госслужащие Саксонии-Анхальт должны возражать против незаконных указаний возможного правительства во главе с ультраправой «Альтернативой для Германии», заявила федеральный министр юстиции Германии Штефани Хубиг 12 сентября медиагруппе Funke.

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