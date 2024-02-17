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В России упростили условия переселения соотечественников-репатриантов: что изменится

В России упростили условия переселения соотечественников-репатриантов: что изменится

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, благодаря которому проживающим за рубежом соотечественникам станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию.

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