В России упростили условия переселения соотечественников-репатриантов: что изменится

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, благодаря которому проживающим за рубежом соотечественникам станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию.
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