Как верующим провести Михайловскую родительскую субботу, что можно и нельзя делать 18 ноября Алёна Юрьева18 ноября — день, предшествующий празднику Архистратига Михаила, и последняя родительская суббота года.
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