Дмитрий Песков: страны могут способствовать миру, влияя на Киев

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил о возможности других стран помочь в урегулировании конфликта на Украине, если они убедят Киев проявить большую гибкость.
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