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Вендел — о расизме: «Есть люди, которые участвуют, допускают и даже поощряют такое поведение»

Вендел — о расизме: «Есть люди, которые участвуют, допускают и даже поощряют такое поведение»

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался об инциденте в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0) в Воронеже.

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