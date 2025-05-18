Молочные продукты стабилизируют сахар в крови лучше растительной диеты

МОСКВА, 18 мая, ФедералПресс. Международное исследование показало, что употребление молока и молочных продуктов способствует более эффективному контролю уровня глюкозы в крови по сравнению с веганской диетой.
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