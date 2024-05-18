Прямо сейчас в Магнитогорске проходит торжественное награждение участников Всероссийского фестиваля #ГТО https://vk.
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Прямо сейчас в Магнитогорске проходит торжественное награждение участников Всероссийского фестиваля #ГТО https://vk.