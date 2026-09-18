Тюкавин о 5 победах «Динамо» подряд в РПЛ: «Стараемся выполнять требования тренерского штаба. И где‑то есть фарт. Но его не бывает просто так – играем до последней минуты»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о 5-матчевой победной серии бело-голубых в РПЛ. — Как ты объясняешь, почему у «Динамо» настолько вверх пошли результаты? Пять побед подряд в чемпионате и третье место в РПЛ — это магия Шварца? — Тут все в совокупности.