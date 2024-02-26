Бойцы ЧВК напали на посетителей крымского кафе

Советник главы Крыма опроверг заявления о связи ЧВК «Медведи» с Аксеновым Сотрудники ЧВК «Медведи» напали на посетителей кафе в Черноморске в День защитника Отечества: они ворвались в заведение, уложили гостей лицом в пол и начали избивать их ногами и дубинками, а также несколько раз выстрелили из автоматов в воздух.