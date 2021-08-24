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В МИД усомнились в отказе Украины от российского газа

В МИД усомнились в отказе Украины от российского газа

Директор департамента МИД Биричевский: Россия обойдется без транзита газа через Украину Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский усомнился, что Украина захочет отказаться от транзита российского газа.

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