В МИД усомнились в отказе Украины от российского газа

Директор департамента МИД Биричевский: Россия обойдется без транзита газа через Украину Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский усомнился, что Украина захочет отказаться от транзита российского газа.
Директор департамента МИД Биричевский: Россия обойдется без транзита газа через Украину Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский усомнился, что Украина захочет отказаться от транзита российского газа.
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