«Горькая пилюля для Евросоюза»: политолог о результатах референдума и выборах в Молдове

Результат голосования по теме евроинтеграции в Молдове показал, что избиратели в стране считывают для чего, власти устроили референдум в одним день с президентскими выборами, заявил политолог, эксперт КГ «Полилог» Глеб Беляков.
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