Политика как он...
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Политика как она есть

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"Тупиковость позиции": Кремль ответил на резкие слова Мерца

"Тупиковость позиции": Кремль ответил на резкие слова Мерца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления федерального канцлера Германии Фридриха Мерца о недопущении РФ к обсуждению гарантий безопасности Украины доказательством тупиковости нынешней позиции Евросоюза.

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