В Евпатории завершают ремонт дороги на ул. Вели Ибрагимова

Полотно дороги уже обеспечивает безопасный и комфортный проезд автотранспорта. «Осталось только нанести разметку, завершить ремонт тротуаров и установить знаки», - сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии