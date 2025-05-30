12 случаев, когда дизайнеры так переборщили с креативом, что просто мамочки мои

Иногда креатив — это то, что спасает от банальности. Но бывают случаи, когда дизайнеры заходят слишком далеко и вместо «вау-эффекта» получается «что это вообще было?» Поднимайте брови, готовьте фейспалмы — будет интересно! .
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