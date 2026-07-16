Запад неверно оценил Россию. Политические ожидания подменили реальность

В статье, опубликованной в британской газете The Independent, профессор современной истории России и Европы в Королевском университете Белфаста Александр Титов написал, что настроения в российском обществе начали меняться после расширения украинских атак на объекты нефтяной инфраструктуры России и последовавших за этим перебоев на топливном рынке.