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Запад неверно оценил Россию. Политические ожидания подменили реальность

Запад неверно оценил Россию. Политические ожидания подменили реальность

В статье, опубликованной в британской газете The Independent, профессор современной истории России и Европы в Королевском университете Белфаста Александр Титов написал, что настроения в российском обществе начали меняться после расширения украинских атак на объекты нефтяной инфраструктуры России и последовавших за этим перебоев на топливном рынке.

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