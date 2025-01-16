Украинские военкомы прибегли к изощренной тактике для мобилизации

РИАН: сотрудники ТЦК мобилизуют украинцев в Херсоне на машинах скорой помощи Сотрудники территориальных центров комплектования (украинский аналог военкоматов) мобилизуют граждан в Херсоне, приезжая за ними на машинах скорой помощи, сообщил РИА Новости источник в подполье.
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