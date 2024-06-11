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ФСБ задержала ОПГ чиновников и правоохранителей Карачаево-Черкесии

ФСБ задержала ОПГ чиновников и правоохранителей Карачаево-Черкесии

Последние события в Карачаево-Черкесии вновь подтверждают печальную тенденцию: коррупция, словно сорняк, процветает в самых неожиданных местах, в том числе и в сфере сельского хозяйства, где должны работать на благо народа.

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