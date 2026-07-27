Собянин рассказал о возможностях медиатек в обновлённых школах Москвы

Как сообщил Сергей Собянин, современные медиатеки создают в школах Москвы после обновления. Передвижные шумоизоляционные перегородки разделяют пространства на зоны для занятий, совместной работы и отдыха с книгой.
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