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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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Собянин рассказал о возможностях медиатек в обновлённых школах Москвы

Как сообщил Сергей Собянин, современные медиатеки создают в школах Москвы после обновления. Передвижные шумоизоляционные перегородки разделяют пространства на зоны для занятий, совместной работы и отдыха с книгой.

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