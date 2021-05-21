В Белогорском гарнизоне Амурского общевойскового объединения ВВО состоялась совместная акция «Дорога для жизни»

В Белогорском гарнизоне Амурского общевойскового объединения ВВО состоялась совместная акция «Дорога для жизни»

Основной темой мероприятия стало привлечение внимания участников дорожного движения к проблеме несоблюдения скоростного режима в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх