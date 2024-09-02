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Джордж Клуни похвалил Байдена за отказ от участия в выборах

Джордж Клуни похвалил Байдена за отказ от участия в выборах

Актер Джордж Клуни похвалил президента США Джо Байдена за отказ от участия в президентской гонке, заявив, что решение Байдена было «самым бескорыстным поступком» со времен Джорджа Вашингтона, сообщает The Hill.

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Комментарии
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Eduard
Что-то с умом артистов стало!
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16 час.
Eduard
Давно не слышали выскочку Клуни! Чуть зад престареломудураку не лижит!
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16 час.
Eduard
Всем понятно,что Байдена выюралилищьбы не трампа.Был бы зомби,или мумич,и их бы выюрали лищь бы нп Трампа,который сам пр себе!
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16 час.

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