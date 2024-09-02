Джордж Клуни похвалил Байдена за отказ от участия в выборах

Давно не слышали выскочку Клуни! Чуть зад престареломудураку не лижит!

Eduard

Всем понятно,что Байдена выюралилищьбы не трампа.Был бы зомби,или мумич,и их бы выюрали лищь бы нп Трампа,который сам пр себе!