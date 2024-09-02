Джордж Клуни похвалил Байдена за отказ от участия в выборах

Актер Джордж Клуни похвалил президента США Джо Байдена за отказ от участия в президентской гонке, заявив, что решение Байдена было «самым бескорыстным поступком» со времен Джорджа Вашингтона, сообщает The Hill.
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