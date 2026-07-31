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Царьград

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ИНТИ создает стандарты для нефтегаза в ответ на API-политики

ИНТИ создает стандарты для нефтегаза в ответ на API-политики

На втором Международном форуме "Острова устойчивого развития: климат и экология" доктор экономических наук Алексей Фадеев сообщил, что в России разрабатывают собственные стандарты сертификации нефтегазового оборудования вместо американских API.

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