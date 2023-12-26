Тен Хаг о камбэке и 3:2 с «Астон Виллой»: «МЮ» играл хорошо уже в первом тайме. Ребята показали, что у нас есть характер»

Манкунианцы одержали победу со счетом 3:2 в 19-м туре АПЛ. После первого тайма они уступали 0:2. «Атмосфера сильно изменилась во втором тайме по сравнению с первым, но если вы посмотрите на первый тайм, то увидите, что мы проигрывали из-за двух стандартов, в эти моменты мы были не так сосредоточены.