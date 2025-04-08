Знаменитый принцип Белоусова больше не работает? Военкор сказал неудобную правду о "бизнесе на войне"

Пока чиновники и некоторые командиры отправляют бодрые отчеты, в окопах царит смятение. Неужели забыли знаменитую фразу Андрея Белоусова: "Ошибаться можно, врать нельзя"? Военкор Александр Сладков жестко прошелся по болевым точкам в зоне СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии