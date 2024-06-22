«Дорога к апокалипсису»: согласится ли Россия на новый договор о ядерном оружии с США

Фото: shutterstock США намерены подписать новое соглашение о ядерном оружии с Россией вместо Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в котором РФ приостановила свое участие в феврале 2023 года из-за введения Западом антироссийских санкций после начала СВО.