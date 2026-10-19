За кулисами новой экранизации «Хроник Нарнии» Греты Гервиг нарастает напряжение. Как сообщает The InSneider, между режиссёром и руководителем киноподразделения Netflix Дэном Лином возникли разногласия из-за фильма «Племянник чародея».
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