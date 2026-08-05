Политика как он...
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Политика как она есть

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«Программа «Закат»: как Украина пообещала сбивать российские спутники с высоты 800 км

«Программа «Закат»: как Украина пообещала сбивать российские спутники с высоты 800 км

Денис Штилерман, совладелец и главный конструктор украинской компании Fire Point, дал интервью, от которого у любого, кто хоть немного разбирается в космических технологиях, должно было случиться если не несварение, то как минимум желание перечитать учебник физики.

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