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В Госдепе обеспокоены отсутствием женщин в кабмине Афганистана

В Госдепе обеспокоены отсутствием женщин в кабмине Афганистана

Государственный департамент Соединенных Штатов выступил с обеспокоенностью по поводу создания нового правительства Афганистана, выразив отдельную озабоченность тем, что в кабинете министров, сформированном движением "Талибан", сообщает сайт Госдепа.

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