СКА и «Сибирь» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга проиграл 6 матчей подряд в лиге, в том числе первый под руководством нового главного тренера Андрея Разина – против «Автомобилиста» (1:3).