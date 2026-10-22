СКА и «Сибирь» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга проиграл 6 матчей подряд в лиге, в том числе первый под руководством нового главного тренера Андрея Разина – против «Автомобилиста» (1:3).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым