Представитель тренерского штаба «Самары» Александр Полинкевич станет одним из ассистентов нового главного тренера сборной России Зорана Лукича.
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