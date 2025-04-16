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RT Russia

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Депутат Водолацкий назвал бредовым приглашение Зеленским глав ЕС в Киев 9 мая

Депутат Водолацкий назвал бредовым приглашение Зеленским глав ЕС в Киев 9 мая

Предложение Владимира Зеленского европейским лидерам приехать в Киев 9 мая в качестве «противовеса» параду Победы в Москве является сумасшедшим и бредовым, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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