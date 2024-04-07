Восстанавливать навес над входом в институт Рахманинова будет тамбовская фирма

Восстанавливать козырёк над центральным входом в главное здание Тамбовского государственного музыкально-педагогического института имени Рахманинова будет компания ООО «АСК «Строительные Решения», зарегистрированная в Тамбове.
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