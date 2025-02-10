Удастся ли Трампу разрушить союз Китая и России?

Сохранят ли Москва и Пекин общую позицию или новой администрации США удастся ее пошатнуть? Кто окажется сильнее - США или "Большая двойка"? На эти вопросы попытался ответить профессиональный востоковед-китаист, автор книг Китайская власть (2021) и Китай (2024) Николай Вавилов, комментируя заявленную ранее Дональдом Трампом цель "разъединить Россию и Китай", которым, по его словам, позвол .