DDos-атаки на информационную безопасность компаний в РФ выросли втрое

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования в I квартале 2024 года отразили 512 DDos-атак, тогда как за весь прошлый год число таких нападений составило 185, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
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