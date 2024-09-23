Бизнес-центр с фонтаном построят в Барнауле рядом с торговым центром и церковью

Проект рассмотрели на заседании градсовета города Проект бизнес-центра на улице Взлетной в Барнауле Бизнес-центр по адресу улица Взлетная, 31, построят в Барнауле рядом с существующими торговыми центрами и по соседству с церковью Иоанна Богослова.
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