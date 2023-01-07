РИАП "АПРАЛ" МТ

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В Москве ребенка зажевало эскалатором в МЦК, он в реанимации в критическом состоянии

В Москве ребенка зажевало эскалатором в МЦК, он в реанимации в критическом состоянии

По сообщению Telegram-канала Baza, в столичном метро произошел трагический случай, 11-летнего школьника затянуло в движущийся эскалатор, вследствие чего он получил вывих и многооскольчатый перелом челюсти, а также множественные ушибы головы и лица.

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