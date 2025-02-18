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Популяризатор космонавтики Донченко: вычитание лишней секунды не опасно для людей

Популяризатор космонавтики Донченко: вычитание лишней секунды не опасно для людей

Ученые хотят вычесть из мирового времени одну секунду из-за аномального ускорения вращения Земли. Никакими последствиями это не грозит, так как человечество давно живет с "лишними" секундами, которые добавлялись для синхронизации с атомными часами, объяснил популяризатор космонавтики, педагог, руководитель союза "Советский космос" Максим Цуканов в беседе с Tsargrad.

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