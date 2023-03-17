Север Столицы

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В Головинском районе готовят к заселению три дома по реновации

В Головинском районе готовят к заселению три дома по реновации

Два жилых дома на Онежской, и один – на Пулковской в скором времени начнут заселяться. Как сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы, новостройки были введены в эксплуатацию в текущем году по адресам: Онежская улица, д.

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